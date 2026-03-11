Ирина Слуцкая назвала выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 героическим

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила NEWS.ru , что российская фигуристка Аделия Петросян достойно представила страну на Олимпийских играх — 2026, несмотря на допущенные ошибки.

«Для меня она правда молодец, она героиня», — отметила Слуцкая.

Она подчеркнула, что выступать на Олимпийских играх при таких обстоятельствах было сложно, тем более что это первый международный старт для молодой спортсменки. По мнению Ирины Слуцкой, Аделия каталась достаточно хорошо и с настроением.

«Она с азартом выходила и делала то, что могла в этот момент», — добавила она.

Напомним, что ранее Петросян завершила олимпийский турнир в Милане на шестой позиции, набрав за две программы 214,53 балла. В короткой программе она получила 72,89 балла, а в произвольной — 141,64 балла.