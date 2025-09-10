Ирина Слуцкая назвала неправильным «омоложение» фигурного катания

По словам эксперта, данный вид спорта стал слишком молодым, и это неправильно. Как пояснила Слуцкая, ей не нравится наблюдать за юными фигуристами 12-15 лет, которые выступают на международных соревнованиях.

«Как говорил Станиславский: „Не верю“. А я хочу верить. Не может 12-летний ребенок изобразить Кармен или Джульетту», — высказалась Слуцкая.

Она также подчеркнула, что хочет видеть спортсменов на льду из сезона в сезон, из года в год, чтобы следить за их взрослением, становлением и преодолением трудностей.