Инструктор РФС Левников рассказал о последствиях драки между футболистами сборных Аргентины и Испании

Главный национальный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников рассказал Zvezdanews о последствиях драки между футболистами сборных Аргентины и Испании после финала чемпионата мира. По его словам, зачинщиков и активных участников потасовки ждет наказание.

Левников объяснил, что в зависимости от действий футболистов будет возбуждено дисциплинарное дело. После этого последуют финансовые наказания для команд, а игроки, наиболее активно участвовавшие в драке, получат дисквалификацию на срок от двух до четырех игр.

По словам эксперта, на принятие решения у футбольных властей может уйти некоторое время. Драка произошла после завершения финальной игры чемпионата, поэтому спешить с санкциями никто не будет. Предстоит тщательное разбирательство.

Напомним, 19 июля в США состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией. Последняя выиграла со счетом 1:0. Игра была омрачена потасовкой на поле с участием нескольких игроков. В настоящее время FIFA проводит внутреннее расследование случившегося.