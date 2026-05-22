Inkazan.ru: нападающий Сафонов может покинуть «Ак Барс» в предстоящее межсезонье

Сразу четыре игрока могут покинуть казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в предстоящее межсезонье. Один из них — нападающий Илья Сафонов, сообщил сайт Inkazan.ru .

Контракт 25-летнего форварда с клубом истекает 31 мая 2026 года, и стороны не планируют его продлевать. По предварительным данным, Сафонов принял решение попробовать свои силы в Северной Америке.

Сафонов выступает за «Ак Барс» с 2018 года, а в основной команде дебютировал в 2020-м. В завершившемся сезоне он провел 88 матчей, набрав 18 голов и 24 передачи.