Inkazan: «Ак Барс» смог решить проблему с потолком зарплат

Хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани успешно решил проблему потолка зарплат, которая возникла в связи с подписанием нападающего Владимира Алистрова. Об этом сообщил Inkazan .

Согласно правилам Континентальной хоккейной лиги, максимальная сумма зарплаты игроков для каждой команды в нынешнем сезоне ограничена суммой в 900 миллионов рублей. Уже известно, что в следующем сезоне (2026/27) этот показатель увеличится до 950 миллионов рублей, а в дальнейшем достигнет отметки в миллиард рублей. Эти изменения позитивны для многих клубов, но казанская команда столкнулась с необходимостью уложиться в установленные рамки немедленно.

Благодаря некоторым финансовым маневрам руководство «Ак Барса» смогло высвободить пространство под потолком зарплат, оставив резерв в пределах 10 миллионов рублей.