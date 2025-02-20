«Ингосстрах»: хоккей стал самым травмоопасным видом зимнего спорта

Хоккей признали самым травмоопасным зимним видом спорта, различные повреждения получают 25% занимающихся. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование страховой компании «Ингосстрах».
По данным аналитиков, часто травмы происходят при падениях с тюбингов или лыж, ударах о лед и столкновениях на сноубордах, отмечает сайт «Известия».
Только 2% опрошенных имели опыт оказания первой медпомощи, хотя 44% респондентов признали свою неспособность это сделать, еще 18% заявили, что ознакомлены с правилами оказания экстренной помощи. Участие в опросе приняли шесть тысяч человек из 37 городов России.
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