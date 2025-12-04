Илона Корстин призналась, что считает Олимпийские игры пиком спортивной карьеры

Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в беседе с NEWS.ru поделилась, какие спортивные достижения считает наиболее значимыми. Она подчеркнула, что Олимпийские игры занимают особое место в ее карьере.

«Мы трижды были на ОИ, два раза брали бронзовые награды. Наверное, когда ты попадаешь на Олимпийские игры и берешь медаль, — это пик карьеры», — отметила Корстин.

По ее словам, на Олимпийских играх чувствуешь дополнительную ответственность и патриотизм.

Также Корстин упомянула достижения на чемпионатах мира, включая две серебряные медали и победу над командой США.

«После нас их никто не обыгрывал», — подчеркнула собеседница.