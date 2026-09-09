Илья Самсонов подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Российский вратарь Илья Самсонов стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на один сезон и имеет двусторонний статус, пишет газета «Известия» .

О подписании контракта 8 сентября сообщил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир. В сезоне-2025/26 Самсонов выступал за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге: он провел 14 матчей, показал коэффициент надежности 3,27 и отразил 90,3% бросков.

До возвращения в КХЛ вратарь шесть сезонов играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В 200 матчах регулярных чемпионатов он одержал 118 побед, отразил 90,2% бросков и оформил 15 матчей «на ноль».

Лучшим для Самсонова стал сезон-2022/23 в «Торонто», когда он выиграл 27 матчей, показал коэффициент надежности 2,33 и отразил 91,9% бросков. До отъезда в Северную Америку голкипер выступал за магнитогорский «Металлург» и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2016 году.

Самсонов также завоевал серебро и бронзу молодежных чемпионатов мира 2016 и 2017 годов в составе сборной России.