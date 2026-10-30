Илья Гребенников стал новым тренером СКА по физподготовке

Петербуржцы произвели замену специалиста по физподготовке хоккеистов: должность занял 39-летний Илья Гребенников. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Прежний тренер направления Филипп Арзамасов, работавший со спортсменами с лета 2025 года, покинул команду. Представители клуба поблагодарили его за вклад и пожелали успехов в будущем.

Гребенников задействован в структуре СКА с 2020 года, где вел аналогичную деятельность в других коллективах системы, а сейчас перешел в основной состав.

Перестановки среди наставников петербуржцев продолжаются с середины октября, когда пост главного тренера вместо Игоря Ларионова занял Андрей Разин.