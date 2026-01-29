Илья Авербух высказался о возвращении Натальи Линичук в Россию

Известный российский фигурист и тренер Илья Авербух подтвердил NEWS.ru , что поддерживает связь с Натальей Линичук, которая недавно вернулась в Россию. Во время съемок программы «Ледниковый период» спортсмен выразил благодарность своему наставнику.

«Наталья Владимировна совсем недавно вернулась в Россию. Мы поддерживаем отношения, общаемся. Несколько раз встречались, Наталья Владимировна приходила на мой юбилей, когда мне было 50. Вышла на лед, это было очень приятно. Это, безусловно, выдающийся тренер, у которого можно научиться», — рассказал Авербух.

Линичук вернулась в Россию в 2023 году после более чем 30 лет работы в США. В молодости она стала олимпийской чемпионкой 1980 года и двукратной чемпионкой мира, а также многократным призером чемпионатов Европы и мира в период с 1974 по 1980 год.