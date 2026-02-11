Илья Авербух отметил шансы Гуменника попасть в топ-5 на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник занял промежуточное 12-е место после обязательного танца на Олимпиаде 2026 года. Призер Олимпиады и известный хореограф Илья Авербух поделился с сайтом KP.RU мнением о выступлении спортсмена.

По словам эксперта, Гуменник справился с короткой программой, несмотря на занятое место. Как пояснил хореограф, многие участники находятся в зоне одного-двух баллов и уступают Петру по контенту в произвольной программе.

«Ему абсолютно под силу подняться до пятого-шестого места и попасть в топ-5, топ-6 на Олимпиаде», — отметил Авербух.

Он также добавил, что россиян мог оказаться в сильнейшей разминке при полном отсутствии ошибок на выступлении.