Игры дружбы предложили перенести на 2025 год

«Спорт-Экспресс»: Игры дружбы могут перенести на 2025 год

Проведение в России Всемирных игр дружбы предложили перенести на 2025 год. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

Состязания планировали организвать в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года практически сразу после завершения летней Олимпиады в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

По данным издания, возможный перенос соревнований связан с рекомендациями Международной ассоциации дружбы (IFA).

В октябре 2023 года президент Владимир Путин дал поручение провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году. Одна из их целей — предоставить российским атлетам и спортивным организациям свободный доступ к международной деятельности.