Игрока «Зенита» Мостового признали футбольным «Джентльменом года»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал победителем премии футбольный «Джентльмен года — 2025». Торжественная церемония вручения награды состоится 8 декабря в Москве, сообщил сайт KP.RU .

По традиции главным призом станет классический смокинг, сшитый многолетними партнерами премии из компании «Императорский портной».

На первом этапе голосования болельщики определили шорт-лист претендентов. Помимо игрока «Зенита», в список вошли вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. На втором этапе экспертное жюри распределило голоса, и Мостовой набрал 42 очка.