Игрок «Зенита» Ерохин назвал помощь команде главной мотивацией в поддержании формы

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин рассказал, как поддерживает здоровье и физическую форму. Интервью у игрока взял сайт « Чемпионат ».

Спортсмен отметил, что старается постоянно уделять время тренировкам, так как игровой тонус важен в матчах. Главной мотивацией Ерохин назвал помощь команде.

По словам футболиста, он не имеет вредных привычек. На время сезона полузащитник отказывается от употребления алкогольных напитков. Игрок «Зенита» указал на важность здорового сна, который, как пояснил Ерохин, помогает восстановиться после состязаний, добавил «Петроград».