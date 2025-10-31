Игрок «Зенита» Энрике назвал большой честью работу с тренером Анчелотти

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Луис Энрике обсудил с « Фонтанкой » особенности взаимодействия с именитыми тренерами.

Спортсмен назвал большой честью сотрудничество с итальянским наставником Карло Анчелотти, подчеркнув ответственность такой работы. Благодаря атмосфере юмора и позитива, создаваемой тренером, футболисты раскрывают максимум своего потенциала, отметил игрок.

Он также ответил на вопрос о существовании разницы между иностранцем и действующим тренером клуба Сергеем Семаком. Энрике отметил отсутствие значительных отличий, добавил сайт KP.RU.