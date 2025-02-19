Игрок «Зенита» Ду Кейрос перейдет в бразильский «Спорт Ресифи»

Ду Кейрос, 25-летний полузащитник петербургского «Зенита», продолжит карьеру в бразильском клубе «Спорт Ресифи». Об этом сообщил сайт Globo .

Известно, что стороны уже приступили к обсуждению деталей сделки. Предположительно, спортсмен будет выступать за команду на правах аренды.

Ду Кейрос присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. Срок действия контракта игрока с футбольным клубом из Северной столицы истекает летом 2028 года. Стоимость полузащитника оценивают в два миллиона евро (более 187 миллионов рублей), добавила Neva.Today.