Игрок «Спартака» Зорин выбыл на длительный срок из-за травмы
Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин не сможет играть в течение длительного времени из-за травмы. Об этом сообщил Metaratings.ru со ссылкой на пресс-службу команды.
Представители «красно-белых» объяснили, что у игрока диагностировали повреждение ахиллового сухожилия. Теперь спортсмену требуется операция.
«К сожалению, восстановление после оперативного вмешательства может занять длительное время — до пяти месяцев», — объяснили в клубе.
Напомним, Зорин связан с клубом долгосрочным контрактом, действующим до конца июня 2028 года.