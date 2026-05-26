Игрок «Спартака» Гарсия признался, что был далек от лучшей формы в прошедшем сезоне

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал итоги сезона, отметив, что не смог проявить себя в полной мере. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам спортсмена, он был далек от лучшей формы в прошедшем сезоне.

«Как оценю свой сезон? Я не достиг лучшего результата. Но в конце концов мы выиграли трофей. Надеюсь, в следующем сезоне сыграю лучше», — отметил футболист.

В сезоне 2025/2026 Гарсия принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав три результативные передачи.