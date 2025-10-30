Игрок «Спартака» Дмитриев признался, что Станкович может и похвалить, и «напихать»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поделился своими впечатлениями о сотрудничестве с главным тренером клуба Деяном Станковичем. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Дмитриев подтвердил, что прислушивается к критике наставника, однако подчеркнул, что основное внимание уделяет замечаниям от тренерского штаба.
«Конечно, может где-то похвалить, где-то „напихать“. Это нормальная работа», — отметил футболист.
По его словам, Станкович часто дает обратную связь, которая может включать как похвалу, так и указания на ошибки, добавил сайт KP.RU.