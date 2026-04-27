Игрок СКА Менелл назвал минувший сезон КХЛ очень тяжелым
Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Бреннан Менелл подвел итоги прошедшего сезона регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По итогам сезона клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила московскому ЦСКА со счетом 1-4.
«Очень тяжелый сезон получился. Были и хорошие моменты, и не очень хорошие. Да, мы могли сыграть лучше, особенно в плей-офф, но не получилось», — отметил спортсмен.
Также он прокомментировал отсутствие усов, объяснив, что иногда нужны изменения, и не исключил, что в будущем их отрастит.