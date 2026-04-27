Игрок «Ротора» Шильников попал в сферу интересов «Балтики» и «Пари НН»

Защитник волгоградского «Ротора» Глеб Шильников попал в сферу интересов нескольких клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщил Metaratings.ru .

Среди претендентов на игрока упоминаются калининградская «Балтика» и «Пари НН». Переход спортсмена предполагает выплату компенсации клубу, так как Шильников является воспитанником «Ротора» и не достиг 23 лет.

Текущее соглашение с командой истекает летом 2026 года. Руководство «Ротора» уже предложило футболисту продлить сотрудничество.