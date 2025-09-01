Игрок «Пари Нижний Новгород» Сефас получил вызов в сборную Ямайки

Полузащитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Реналдо Сефас получил вызов в национальную команду Ямайки. Об этом ИА «Время Н» сообщили официальные представители нижегородской команды.

«Желаем Реналдо результативных матчей и побед со сборной!» — говорится в сообщении.

Спортсмен будет участвовать в квалификации Чемпионата мира-2026. Известно, что Ямайка сыграет 6 сентября против Бермуд и 10 сентября против Тринидада и Тобаго.