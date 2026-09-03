Игрок «Оренбурга» Назаренко заявил, что команда играет с позиции силы

Полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко в интервью Metaratings.ru оценил выступление команды на старте сезона Российской Премьер-Лиги. По словам футболиста, клуб старается играть с позиции силы и не отдавать инициативу сопернику.

«Сегодня "Оренбург" — сильный и организованный коллектив», — подчеркнул Назаренко.

Главной задачей на сезон игрок назвал прогресс: команда должна набрать больше очков и занять место выше 12-го, которое оренбуржцы заняли по итогам прошлого чемпионата (29 очков).

На данный момент после шести туров подопечные Ильдара Ахметзянова идут девятыми в таблице РПЛ, имея в активе семь баллов. В следующем матче 6 сентября «Оренбург» на поле стадиона «Газовик» примет тольяттинский «Акрон». Встреча начнется в 14:00.