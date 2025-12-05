Игрок «Металлурга» Канцеров назвал уникальной тренерскую систему мышления Разина

Нападающий магнитогорского ХК «Металлург» Роман Канцеров поделился впечатлениями от работы с главным тренером Андреем Разиным. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Рассказывая о стиле наставника, игрок отметил, что полностью разделяет взгляды Разина. Спортсмен назвал его тренерскую систему мышления уникальной.

«Ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся», — подчеркнул хоккеист.

По его словам, Разин — достаточно вспыльчивый человек. Как пояснил Канцеров, подобные эмоции тренер особенно ярко проявляет в раздевалке после матча.