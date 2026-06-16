Игрок «Локомотива» Батраков женился на экс-футболистке Подшибякиной

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

Церемония бракосочетания прошла 16 июня. Спортсмен опубликовал совместную фотографию со свадьбы и сопроводил ее подписью: «Наш день. Наша история».

Батракову 21 год, в минувшем сезоне он сыграл за «железнодорожников» 36 матчей и забил 17 мячей. Также на его счету 12 игр и четыре гола за национальную команду.

Подшибякиной 30 лет, она провела 10 матчей в составе сборной России. Сейчас девушка работает в пресс-службе «Локомотива».

В конце мая портал Transfermarkt признал Батракова самым дорогостоящим игроком Российской премьер-лиги с ценником в 28 миллионов евро.