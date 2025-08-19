Игрок «Краснодара» Сперцян заявил, что футболист должен быть трудолюбивым и скромным

Игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян поделился ключевыми качествами, необходимыми каждому футболисту, а также рассказал о способах преодоления стресса. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам спортсмена, настоящий футболист должен быть трудолюбивым и скромным.

«Борьба с давлением? Нужно спокойно к этому всему относиться. Если есть какое-то давление или еще что-то, то концентрироваться на футболе и тренироваться», — отметил Сперцян.

Напомним, 25-летний полузащитник является воспитанником академии ФК «Краснодар». На сегодняшний день он провел 151 матч, отметившись 48 забитыми мячами и 36 ассистентами.