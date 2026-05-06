Игрок «Динамо» Скопинцев назвал тренера Гусева хорошим стратегом и мотиватором

Футболист московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев в интервью для Metaratings.ru поделился мнением о работе главного тренера команды Ролана Гусева, который возглавил «бело-голубых» в декабре 2025 года.

Спортсмен согласился, что команда стала играть более раскрепощенно и свободно.

«Многие почувствовали себя более свободными и, наверное, что еще важнее — более нужными», — подчеркнул футболист.

Он назвал Гусева хорошим стратегом и мотиватором. По его словам, наставник собрал вокруг себя сильный тренерский штаб, который эффективно помогает в работе.