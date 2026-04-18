Игрок «Динамо» Сикьюра назвал прощание с Кудашовым очень эмоциональным моментом
Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра в интервью Metaratings.ru рассказал о смене главного тренера в команде по ходу сезона-2025/26, когда Алексея Кудашова на посту сменил Вячеслав Козлов.
Спортсмен назвал прощание с наставником очень эмоциональным моментом.
«Тяжело смотреть на взрослого мужчину, который показывает такие искренние, неподдельные чувства. Алексей Николаевич поблагодарил нас за работу и попрощался», — сообщил хоккеист.
По его словам, уже через час команда вышла на лед с Козловым и продолжила свое дело. У нового тренера Сикьюра отметил высокий интеллект и понимание игры.
