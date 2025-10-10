Игрок «Амура» Гальченюк травмировал пах в игре против «Нефтехимика»

Нападающий хоккейного клуба «Амур» Александр Гальченюк получил повреждение паха в недавнем матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги (FONBET КХЛ) против «Нефтехимика», завершившемся победой хабаровчан со счетом 4:1. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По прибытии команды обратно в Хабаровск врачи определят степень тяжести травмы и срок возможного восстановления форварда.

В текущем чемпионате 31-летний игрок провел 13 встреч, заработав пять очков (три гола плюс две передачи). Его показатель полезности составляет минус один.

После 13 проведенных матчей «Амур» располагается на восьмой строчке Восточного дивизиона КХЛ, имея в активе 12 баллов. Ближайший матч команда сыграет 15 октября на домашней арене против московского «Спартака». Игра начнется в полдень по московскому времени.