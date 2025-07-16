Игрок «Акрона» Лончар заявил, что пока не получал предложений от других команд

Полузащитник футбольного клуба «Акрон» Стефан Лончар в интервью порталу Metaratings.ru оценил свое будущее в команде и поделился впечатлениями от жеребьевки кубковых соперников.

Спортсмен признался, что в межсезонье не получал предложений от других клубов.

«Пока что нет, никаких предложений у меня не было, но у меня еще есть контракт с „Акроном“ на два года, полностью сосредоточен на этом», — заявил игрок.

Комментируя результат жеребьевки Кубка России, Лончар отметил, что даже не отслеживал процесс распределения команд, поскольку на первом месте находится сама игра.