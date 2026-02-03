Игрок «Ак Барса» Миллер признался, что с каждым годом ему все больше нравится в России

Хоккеист команды «Ак Барс» из Казани Митчелл Миллер поделился впечатлениями о жизни в России. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам американца, после трех сезонов игры в России уже практически ничего не вызывает удивления в стране.

«Я наслаждаюсь своим временем в России, и с каждым годом мне нравится все больше», — признался спортсмен.

Он также прокомментировал разницу между уровнем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионатом Словакии. Миллер указал на значительный разрыв между двумя чемпионатами, отметив высокий уровень мастерства игроков КХЛ.