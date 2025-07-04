IBA представила новую международную лигу кулачных боев

В Стамбуле 2 июля прошел первый международный турнир лиги IBA Bare Knuckle. В рамках мероприятия состоялась пресс-конференция с участием президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, написал DailyMoscow .

На пресс-конференции Умар Кремлев подробно рассказал о структуре и правилах новой дисциплины. IBA Bare Knuckle — первая официальная лига кулачных боев с четко прописанными правилами, международной лицензией и системой чемпионских титулов. Кулачные бои будут развиваться как отдельный вид спорта по аналогии с олимпийским боксом. У лиги будет собственная организационная структура, единый регламент, рейтинговая система, а также лицензирование бойцов и официальных мероприятий.

Только турниры под эгидой IBA будут считаться легитимными. Участвовать в них смогут лишь лицензированные спортсмены, промоутеры, судьи и организаторы.

Проведение первого международного турнира в Турции стало важной вехой в развитии новой дисциплины. Кулачные бои возвращаются к историческим истокам бокса, приобретая современный облик: прозрачную организацию, высокие стандарты медицины и глобальное управление.

IBA планирует провести первый в истории чемпионат мира по кулачным боям в 2026 году. Календарь лиги будет включать международные командные турниры и рейтинговые поединки. Спортсмены смогут сражаться за официальные титулы — от национального до мирового уровня.

Параллельно IBA развивает цифровую платформу для продвижения нового направления. В нее войдут официальный сайт, социальные сети, видеоархив боев, профили спортсменов, прямые трансляции, интервью и документальные фильмы. Это сделает кулачные бои доступными и понятными широкой аудитории.