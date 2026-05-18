Хоркина подчеркнула, что объективная оценка в спорте невозможна без участия ведущей гимнастической страны

Исполком World Gymnastics принял решение, которое возвращает российских спортсменов на международную арену с правом выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Российская гимнастка Светлана Хоркина подчеркнула в беседе с Life.ru , что объективная оценка в спорте невозможна без участия ведущей гимнастической державы.

Она отметила, что российские спортсмены всегда оставались частью мирового гимнастического сообщества, даже когда выступали без государственных символов. Хоркина уверена, что это решение правильное и понятное для всей мировой общественности, ведь без сильнейших спортсменов из России невозможно определить, кто действительно быстрее, выше и сильнее.

Ранее президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров выразил благодарность президенту World Gymnastics Моринари Ватанабе за поддержку принципов открытого международного спорта.