Хоккейный ЦСКА неожиданно уступил аутсайдеру КХЛ

ЦСКА проиграл «Сочи» со счетом 3:4 в рамках КХЛ

Хоккеисты ЦСКА уступили «Сочи» в рамках матча чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Это поражение стало четвертым подряд для армейцев.

Сочинцы лишь второй раз в истории Континентальной хоккейной лиги обыграли ЦСКА.

В составе москвичей шайбы забросили Егор Фатеев и Виталий Абрамов, отличившийся дважды. За «Сочи» забрасывали Илья Федотов, Артем Волков и Даниил Сероух. Судьба встречи решилась в серии буллитов — точный удар нанес сочинец Тимур Хафизов.

Несмотря на победу, «Сочи» остался на 10-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 15 очков. ЦСКА находятся на шестом месте — армейцы заработали 21 очко.

На прошлой неделе шеф-повара Константина Ивлева с дочкой не пустили на матч хоккейного «Динамо» в Москве. Звезда кулинарных шоу отметил, что не понимает причин такого отношения к болельщикам.