Хоккейный праздник ко Дню защитника Отечества прошел в Балашихе
Балашиха отметила День защитника Отечества грандиозным хоккейным праздником в Пестовском парке, собравшем поклонников активного образа жизни всех возрастов. Об этом сообщил сайт DailyMoscow.
Спортивный фестиваль начался с выступлений юных участников проекта «Красная машина ДВОР», продемонстрировавших базовую хоккейную подготовку — катание, ведение шайбы, отработку технических элементов и игровых схем.
В рамках акции организаторы подчеркнули важность регулярных тренировок и занятий спортом для формирования устойчивого интереса у подрастающего поколения и последующего продвижения перспективных спортсменов.
Почетным участником праздника стал легендарный советский хоккеист Юрий Ляпкин. Герой встречи выразил уверенность в значимости дворового хоккея как инструмента воспитания характера, дисциплины и чувства коллективизма среди молодежи.