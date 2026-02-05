Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал переход российского форварда Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщил NEWS.ru .

По мнению специалиста, нападающий укрепит новый клуб своими атакующими навыками, а также подарит команде новые возможности.

«Я считаю, что сейчас любой обмен из „Нью-Йорк Рейнджерс“ — это хороший вариант для Артемия», — подчеркнул агент.

Карьера 32-летнего хоккеиста в НХЛ началась в 2015 году, а за «Рейнджерс» он выступал с 2019 года. Нападающий забил 217 шайб и сделал 425 результативных передач в 528 матчах.