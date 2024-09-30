Хоккеисты «Тафгая» подрались со сборной ФСБ и получили наказание

Двум хоккеистам команды «Тафгай» назначили запрет определенных действий после драки с игроками из биробиджанского управления ФСБ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Потасовка произошла еще весной 2024 года. Хоккеисты «Тафгая» повздорили со сборной ФСБ. Сразу после матча участников драки оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позже против спортсменов возбудили дела по статье о хулиганстве.
Правоохранители 26 сентября задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного участника той встречи. Именно им после судебного заедания назначили запрет определенных действий.
В марте этого года массовая драка на льду произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Участником потасовки стал российский хоккеист Павел Минтюков. Драка началась на 10-й минуте матча «Чикаго Блэкхокс» — «Анахайм Дакс».
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