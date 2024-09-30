Хоккеисты «Тафгая» подрались со сборной ФСБ и получили наказание

Baza: два хоккеиста получили запрет действий после драки с командой ФСБ

Двум хоккеистам команды «Тафгай» назначили запрет определенных действий после драки с игроками из биробиджанского управления ФСБ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Потасовка произошла еще весной 2024 года. Хоккеисты «Тафгая» повздорили со сборной ФСБ. Сразу после матча участников драки оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позже против спортсменов возбудили дела по статье о хулиганстве.

Правоохранители 26 сентября задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного участника той встречи. Именно им после судебного заедания назначили запрет определенных действий.

В марте этого года массовая драка на льду произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Участником потасовки стал российский хоккеист Павел Минтюков. Драка началась на 10-й минуте матча «Чикаго Блэкхокс» — «Анахайм Дакс».