Хоккеистка Екатерина Чегошева подписала двухлетнее соглашение с петербургским клубом «Динамо-Нева»

Известная хоккеистка и бывший нападающий клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода Екатерина Чегошева подписала двухлетнее соглашение с петербургским «Динамо-Невою». Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Спортсменка родилась в Хабаровском крае и начала свою профессиональную карьеру в команде «Бирюса» из Красноярска, выступая там с 2015-го по 2024-й год. Затем, в минувшем сезоне, Екатерина перешла в «Торпедо», где показала выдающиеся результаты — за 52 матча она набрала 58 очков благодаря своим голам и передачам, став лучшей бомбардиром и снайпером команды наряду с одноклубницей Александрой Нестеровой.

Всего за десятилетнюю карьеру в женской хоккейной лиге Екатерина сыграла 354 матча, забив 139 голов и сделав 182 результативные передачи, таким образом заработав 321 очко. Помимо прочего, Екатерина является серебряным призером чемпионата ЖХЛ и обладательницей шести бронзовых медалей турнира.

Помимо Чегошевой, в команду «Динамо-Нева» перешли еще две представительницы бывшего состава «Торпедо» — Ольга Прокопенко и Ирина Кулагина.