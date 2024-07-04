Хоккеист Соколов перешел из «Оттавы» в «Юту»

«Оттава» перевела нападающего Егора Соколова в «Юту». Взамен клуб получил форварда Яна Еника, сообщил сайт «КП Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Сенаторз».

Соколов дебютировал в НХЛ в матче с «Бостон Брюинз» в ноябре 2021 года. Прошлый сезон 24-летний хоккеист провел в АХЛ в составе «Белвилл Сенаторз», набрав 46 очков.

Отмечается, что Соколов является уроженцем Екатеринбурга и воспитанником челябинского хоккея.

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