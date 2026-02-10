Хоккеист СКА Марат Хайруллин признался, что не уверен в продлении контракта

Нападающий хоккейного клуба СКА Марат Хайруллин высказал свои сомнения относительно будущего в команде. Действующий контракт спортсмена с армейским клубом завершается в конце текущего сезона, и пока конкретных предложений о его продлении не поступало. Слова форварда привел сайт Neva.Today .

«Я хочу остаться, но здесь многое зависит не от меня — от руководства, от того, хочет ли тренер видеть меня в команде», — отметил хоккеист.

Хайруллин добавил, что надеется на скорые позитивные изменения в этом вопросе.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене Хайруллина в «Ак Барс», однако главный тренер СКА Игорь Ларионов опроверг эти слухи.