Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал серию полуфинала плей-офф FONBET КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом». Об этом сообщил Metaratings.ru .

По мнению хоккеиста, «Авангард» имеет серьезные шансы на победу в серии. Он отметил дисциплинированность омского клуба и уверенное управление командой со стороны Ги Буше.

«Я не жду интриги в этой серии. На мой взгляд, максимум для ярославцев — зацепить одну игру в Омске и вернуть серию домой», — подчеркнул эксперт.

Третий матч серии пройдет во вторник, 28 апреля, в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени.