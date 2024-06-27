Хоккеист Мичков заявил о переходе в клуб «Филадельфия Флайерз»

Перспективный форвард российского хоккея Матвей Мичков рассказал, что продолжит карьеру за границей. Спортсмен покинул СКА и присоединился к клубу «Филадельфия Флайерз», сообщила газета «Петербургский дневник».

«Решение было непростое, но чувствую, что правильное: я полон сил и желания доказать, что достоин играть там. К тому же это была давняя мечта моего отца», — сказано в обращении нападающего.

Напомним, 20-летний хоккеист успел установить несколько рекордов. Так, он стал самым юным игроком национальной сборной России.

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