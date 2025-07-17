Хоккеист Максим Мамин пополнил состав московского «Динамо»

Пресс-служба хоккейного клуба «Динамо» подтвердила, что в их команду перешел двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Максим Мамин. 30-летний нападающий подписал контракт на два года, сообщил «Ридус».
Ранее Максим Мамин играл за «Флориду» в Национальной хоккейной лиге.
В 2019 и 2023 годах он становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
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