Хоккеист Максим Мамин пополнил состав московского «Динамо»

Пресс-служба хоккейного клуба «Динамо» подтвердила, что в их команду перешел двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Максим Мамин. 30-летний нападающий подписал контракт на два года, сообщил «Ридус».

Ранее Максим Мамин играл за «Флориду» в Национальной хоккейной лиге.

В 2019 и 2023 годах он становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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