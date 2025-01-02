Хоккеист Кожевников ответил на реплику футболиста Пономарева о «пьяном» спорте

Назвавший хоккей самым «пьяным» видом спорта ветеран сборной СССР по футболу Владимир Пономарев должен знать о проблеме лично. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Он подчеркнул, что для подобных случаев в русском языке есть достаточно много поговорок, включая «на воре всегда шапка горит».

«Если человек так говорит, то он знает толк в пьянстве. Если бы футболисты пили, то, может быть, они бы и выиграли гораздо больше, чем мы», — заявил Кожевников и добавил, что это всего лишь его шутка.

Ветеран сборной СССР по футболу Владимир Пономарев ранее в беседе с РИА «Новости» заявил, что во времена СССР хоккеистов считали самыми пьющими спортсменами.

В качестве примера он привел рассказ тренера Анатолия Тарасова, отказавшегося заниматься с игроками, от которых пахло перегаром. По словам Пономарева, тогда среди хоккеистов существовал культ алкоголя. При этом футболист признался, что не знает, как обстоят дела сейчас.

Ранее издание Sportsnet поставило нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века. Лидером рейтинга стал капитан и центральный нападающий канадского клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.