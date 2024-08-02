Хоккеист казахстанского клуба умер в 19 лет

В Казахстане умер 19-летний вратарь хоккейного «Торпедо» Иван Пыленок

Скончался вратарь молодежной команды хоккейного «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок. Ему было 19 лет, сообщили на сайте казахстанской команды.

«Хоккейный клуб „Торпедо“ выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана», — подчеркнули авторы обращения.

В некрологе уточнили, что в пятницу, 2 августа, игрок почувствовал резкое недомогание во Дворце спорта в Усть-Каменогорске. Спортсмену вызвали скорую помощь. Медики приняли решение экстренно его госпитализировать.

В итоге Пыленок умер в больнице. Причины смерти хоккеиста не разглашают.

В минувшем сезоне Иван Пыленок участвовал в 16 матчах в молодежной лиге Казахстана Он отразил 91,5% бросков со стороны соперников по своим воротам. Главная команда «Торпедо» выступает в элитном казахстанском дивизионе.

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