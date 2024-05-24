Хоккеист Каменский посоветовал командам уделять судейству меньше внимания

Хоккеист и заслуженный мастер спорта СССР Валерий Каменский прокомментировал ситуации с претензиями в адрес арбитров. Их деятельность движется в верном направлении, выразил мнение эксперт в беседе с MK.RU .

«Все мы люди, и все ошибаемся, и хоккеисты, и судьи. Но поймите, есть две команды: одна выиграла, другая проиграла, на кого валить? Конечно, на судью», — высказался спортсмен.

По его мнению, командам стоит уделять меньше внимания данному вопросу. Хоккеисты должны сконцентрироваться на самой игре, отметил Каменский.