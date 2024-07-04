Хоккеист Гурьянов подпишет контракт с ЦСКА

Хоккеист Денис Гурьянов достиг договоренности с ЦСКА о подписании контракта сроком на два года. Об этом сообщил «СпортЭкспресс».

Последние восемь сезонов форвард провел в Северной Америке. В сезоне-2023/24 хоккеист перешел из «Нэшвилла» в «Филадельфию», всего в регулярном чемпионате НХЛ он провел 18 матчей.

Как сообщил сайт«КП Спорт», также Гурьянов играл за «Даллас» и «Монреаль». В России он выступал за «Ладу».

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