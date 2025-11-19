Хоккеист Горбунов признался, что мечтает помочь «Трактору» завоевать Кубок Гагарина
Хоккеист молодежной сборной России Степан Горбунов дал большое интервью RT. В беседе он рассказал, что челябинский «Трактор» имел шансы выиграть Кубок Гагарина в прошлом сезоне, однако удача отвернулась от команды в финальной серии против «Локомотива».
По словам спортсмена, он мечтает закрепиться в составе команды и помочь клубу взять трофей.
«Поверьте, до сих пор обидно, что в прошлом году команда уступила в финале», — отметил Горбунов.
Отвечая на вопрос о планах переезда в НХЛ, Горбунов пояснил, что предпочитает двигаться постепенно, а каждый этап карьеры предполагает концентрацию на текущих задачах. Сейчас хоккеист планирует стать лидером в «Тракторе».