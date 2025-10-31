Хоккеист «Динамо» Комтуа назвал главной целью возвращение в НХЛ

Форвард столичного «Динамо» Максим Комтуа признался в интервью Metaratings.ru , что сейчас его основная задача — возвращение в НХЛ.

Как пояснил спортсмен, для достижения этой цели ему необходим успешный сезон.

«В то же время все, чего я хочу сейчас — это помогать „Динамо“ побеждать любыми возможными способами», — отметил хоккеист.

По словам игрока, победа команды и личные успехи в матчах позволят ему привлечь внимание клубов НХЛ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Комтуа провел 18 матчей, заработав 12 очков