ХК «Зауралье» сообщил об уходе нападающего Балашова | 360°

Спорт 13 мая 2024, 15:56 ХК «Зауралье» сообщил об уходе нападающего Балашова

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Нападающий Михаил Балашов покинул хоккейный клуб из Кургана «Зауралье». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт команды.

Причиной стало истечение срока аренды у ХК. Известно, что 21-летний спортсмен выступал за клуб в течение одного сезона. За это время он сыграл 41 матч и набрал девять очков.

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Это уже седьмой форвард, который ушел из «Зауралья» в межсезонье. Ранее команду покинули Виктор Пластинин, Роман Чемерикин, Михаил Бякин, Дмитрий Бойчук, Иван Напольских и Даниил Ердаков.